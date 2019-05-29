В Тегеране заявили о достаточности военного потенциала для отражения агрессии США

29 мая 2019 17:32 (UTC+04:00)

Армия Ирана обладает всеми необходимыми вооружениями для обеспечения обороны страны от агрессии США. С таким заявлением, как передал в среду телеканал Al Alam, выступил в Тегеране командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на Агентво ТАСС

"Вооруженные силы Ирана самодостаточны, оборонная промышленность обеспечивает их военно-транспортными средствами, ракетами, боевыми самолетами и беспилотниками", - отметил генерал.

По словам Салами, у иранцев есть уникальные ракетные системы, способные поразить двигающиеся в море авианосцы и корабли США. "Такими комплексами, которые были разработаны 12 лет назад, обладают всего несколько государств", - сказал он. Генерал напомнил, что иранский арсенал баллистических ракет является самым крупным на Ближнем Востоке.

25 мая советник командующего КСИР Мортеза Корбани заявил, что ВМС Ирана располагают ракетным оружием, которое позволит им отправить на дно Персидского залива американские корабли "в случае их ошибочных действий".

США в качестве сигнала Тегерану направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".

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