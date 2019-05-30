В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных

Почти 100 пожарных участвуют в поисковой операции после затопления прогулочного катера в Будапеште, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В результате затопления катера погибли семь человек. Еще семеро были госпитализированы, остальные числятся пропавшими.

Как сообщил представитель службы по ликвидации последствий бедствий, поиски на реке продолжаются, в них участвуют 96 пожарных. Министр внутренних дел Шандор Пинтер и секретарь по вопросам здравоохранения Ильдико Хорват прибыли на место происшествия. По словам последней, три крупнейшие больницы готовы принять пострадавших.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште.

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