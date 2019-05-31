Си Цзиньпин хочет обсудить с Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова

31 мая 2019 11:57 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего госвизита в Россию хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ.

"В ходе своего визита в Россию председатель Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с президентом Владимиром Путиным по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая и вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь", денуклеаризации Корейского полуострова и так далее", - сказал посол Китая.

Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Григорий Зиновьев сообщил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Россию планируется подписание ряда межведомственных и межправительственных соглашений.

Визит китайского лидера носит статус государственного, так как он станет первым официальным визитом Си Цзиньпина в РФ после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года. Россия и Китай поддерживают традицию взаимных обменов визитами лидеров раз в два года, при этом и президент РФ, и председатель КНР посещают страну-соседа несколько раз в год для участия в международных мероприятиях.

Так, в 2018 году Владимир Путин приехал в КНР с государственным визитом, а Си Цзиньпин ездил во Владивосток с рабочим визитом для участия в ВЭФ. В этом году очередь Москвы принимать китайского лидера, тем не менее, президент России в апреле приезжал в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США
Другие страны 10:49
Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 в Осаке
Другие страны 09:32
Белый дом заявил, что не готовится к встрече Путина и Трампа во Франции
США 01:46
Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400
Россия 01:28
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Россия 30 мая 23:22
Президент Узбекистана обсудил инвестиционные проекты на $13 млрд с премьером России
Бизнес 30 мая 21:04
Лента новостей
Популярные азербайджанские певцы выступили с концертом в честь Дня Республики (ФОТО)
Культура 12:05
Азербайджанский производитель молочной продукции расширит ассортимент йогуртов и сыров
Бизнес 12:04
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Польши (ФОТО)
Политика 12:00
Производитель молочной продукции в Азербайджане планирует экспорт в страны СНГ
Бизнес 11:50
В районах Азербайджана проводятся рейды для выявления нарушений по использованию сельхозтехники (ФОТО)
Экономика 11:31
TANAP доставляет газ в Турцию и готовится к поставкам в Европу
Экономика 11:25
Площадь в Париже хотят назвать в честь принцессы Дианы
Другие страны 11:22
Помощник Первого вице-президента: В 2018 году в Азербайджане было вынесено всего 89 оправдательных приговоров
Общество 11:19
Хикмет Бабаоглу: Те, кто занимался политическими спекуляциями до футбольного праздника, потерпели горькое поражение
Политика 10:59