Моди распределил ключевые посты в новом правительстве Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел перестановки в новом правительстве, назначив на посты ключевых министров своих ближайших сподвижников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно этим данным, новым министром обороны теперь стал Нитин Гадкари, прежде занимавший пост министра дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок, а также курировавший вопросы управления водными ресурсами. Портфель главы МВД получил Амит Шах - "правая рука" Моди и формальный лидер правящей "Бхаратия джаната парти", которую представляет премьер.

Бывший министр обороны республики Нирмала Ситхараман назначена главой минфина вместо Аруна Джейтли одного из видных членов прежней команды Моди, который, однако, незадолго до церемонии принесения присяги сообщил об отказе продолжать государственную службу из-за сохраняющихся серьезных проблем со здоровьем.

Портфель министра иностранных дел в новом правительстве получил Субраманиам Джайшанкар - карьерный дипломат, прежде занимавший должность замглавы индийского МИД. Сушма Сварадж, руководившая внешнеполитическим ведомством Индии при предыдущем правительстве (2014-2019 гг.), в составе нового кабмина не представлена.



Накануне Моди официально вступил в должность главы правительства на второй срок подряд. Это стало возможным благодаря победе партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на всеобщих парламентских выборах, которые завершились в Индии 19 мая. По итогам этих выборов БДП без поддержки союзников получила контроль над 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента страны). На выборах 2014 года Национальный демократический альянс, лидером в котором выступает партия Моди, получил в общей сложности 310 мандатов.

На торжественной церемонии принесения присяги, которая прошла в четверг вечером у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в центре Нью-Дели, собрались более восьми тысяч человек. Прежде всего - представители руководства стран-членов Инициативы Бенгальского залива (БИМТЭК), иностранные дипломаты, видные политики и ближайшие сподвижники Моди. В числе присутствовавших были Рахул Ганди и его мать Соня Ганди, представляющие старейшую в стране политическую партию "Индийский национальный конгресс" (ИНК). По результатам последних выборов Конгресс проиграл БДП, что, однако, не помешало ему заметно укрепить свои позиции в парламенте, получив контроль над 52 мандатами.

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