Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни на границе с Идлибом

4 июня 2019 13:48 (UTC+04:00)

Сирийская армия отбила во вторник у боевиков четыре деревни на границе с провинцией Идлиб, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сирийская армия вернула контроль над деревнями аль-Кайрутыя, Кырата, аль-Хумейрат и аль-Хардана на северо-западе провинции Хама, подойдя к ним с нескольких направлений", - сообщает газета.

Отмечается, что деревни были освобождены после ожесточенных столкновений с боевиками, понесшими значительные потери.

Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат аль-Мудик и Кафр-Набуда.

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