США предлагают $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима

5 июня 2019 09:02 (UTC+04:00)

Госдепартамент предлагает награду до $5 млн за сведения о нарушении Пхеньяном антисеверокорейских санкций. Как сообщает в среду южнокорейский телеканал KBS, соответствующее уведомление размещено на сайте госдепартамента Rewards for Justice ("Награда за правосудие") на английском и китайском языках, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Информация, интересующая американское правительство, касается незаконных поставок нефтепродуктов и угля, поездок северокорейских рабочих за рубеж, отправки в КНДР предметов и товаров, запрещенных резолюциями Совбеза ООН, экспорта и реэкспорта вооружений, отмывания денег, нарушений прав человека.

Награда обещана также за предоставление сведений о киберпреступлениях, совершенных по распоряжению руководства КНДР.

Санкции Совбеза ООН запрещают покупать у Пхеньяна практически весь набор его экспортных товаров - уголь, металлы и их руды, текстиль и т.д. Это практически лишает его источников получения твердой валюты. Необычайно болезненны ограничения на поставки КНДР нефти и особенно нефтепродуктов: квоты на экспорт в страну бензина и дизельного топлива урезаны практически на 90%.

Пхеньян, по оценкам экспертов, с давних пор имеет налаженную систему нелегальной торговли и тайных финансовых расчетов, действующую в глобальных масштабах. В прежние годы она использовалась в основном для тайных поставок оружия на Ближний Восток, в Африку и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Однако теперь основные усилия КНДР направлены на обеспечение экспорта запрещенных товаров и получение дополнительных объемов топлива.

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