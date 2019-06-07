Зеленский повторно предложит Раде уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе внесет в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также повторно предложит уволить глав МИД, минобороны и Службы безопасности. Об этом в четверг в эфире телеканала "1+1" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается генерального прокурора <...> мы нашли возможность все-таки юридического обоснования, я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит, но уже не три, а четыре представления на увольнения, в том числе и Юрия Луценко", - сказал он.

30 мая проекты постановлений Зеленского об освобождении об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел Украины, Степана Полторака с поста министра обороны Украины и Василия Грицака с поста главы Службы безопасности Украины были зарегистрированы парламенте. Кроме того, тогда в пресс-службе администрации президента анонсировали аналогичное постановление главы государства в отношении Луценко.

Предложенные Зеленским постановления об увольнении Климкина, Полторака и Грицака в ходе рассмотрения на заседании Рады 6 июня не набрали необходимых 226 голосов депутатов.

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