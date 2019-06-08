Премьер Пакистана в письме индийскому коллеге призвал к переговорам

8 июня 2019 10:39 (UTC+04:00)

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился с письмом к премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором сообщил, что Исламабад готов начать переговоры с Нью-Дели по всем сложным двусторонним вопросам, включая проблему Кашмира, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его информации, в письме Хан поздравляет Моди с переизбранием на второй подряд премьерский срок и призывает к сотрудничеству ради развития всего региона. Письмо было отправлено после того, как Нью-Дели заявил, что премьер-министр Индии не планирует встречаться с пакистанским коллегой в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Бишкеке 13-14 июня.

Ранее Нью-Дели заявил, что террор и переговоры не могут сочетаться и Пакистан сначала должен перестать поддерживать антииндийские группировки на своей территории.

Между Индией и Пакистаном в последние месяцы сохранялась напряженность, начавшаяся из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля над Кашмиром произошел воздушный бой между истребителями двух стран, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили истребители друг друга.

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