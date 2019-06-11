WSJ: убитый в 2017 году старший брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

11 июня 2019 05:34 (UTC+04:00)

Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источника агентства, между Ким Чен Намом и ЦРУ "была связь". Издание утверждает, что он был информатором американского разведывательного управления и "неоднократно встречался с его представителями". ЦРУ никак не прокомментировало изданию данную информацию.

По сведениям газеты, в феврале 2017, когда на него и было совершено покушение, Ким Чен Нам направлялся в Малайзию в том числе для встречи с представителем ЦРУ, с которым он поддерживал контакт. При этом источник издания допускает, что это могло быть не единственной целью его поездки. The Wall Street Journal утверждает, что подробности связей старшего брата Ким Чен Ына с американским спецслужбами описаны в книге журналиста газеты The Washington Post, которая должна быть опубликована во вторник.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. По делу были задержаны гражданка Индонезии Сити Айсиа, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которая по обвинению в причинении ущерба здоровью, повлекшему смерть, была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за передачу секретов Китаю
США 18 мая 02:12
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
США 26 апреля 02:30
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
В мире 20 апреля 09:31
Глава ЦРУ ознакомилась с уликами по делу Хашкаджи
США 24 октября 2018 14:52
Глава ЦРУ прилетает в Турцию для расследования смерти саудовского журналиста
Турция 23 октября 2018 10:28
Директор ЦРУ отправилась в Турцию для участия в расследовании смерти Хашкаджи
США 23 октября 2018 03:49
Лента новостей
"Пропавшая" картина да Винчи хранится на яхте саудовского принца
Арабские страны 06:23
Турецкие пилоты прекратили тренировки на F-35 на базе Люк в США
Турция 06:01
Египет добивается снятия с аукциона Christie's древней каменной головы статуи Тутанхамона
Другие страны 05:07
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
Арабские страны 04:28
Дефицит Фонда соцстрахования во Франции вырастет до €1,7 млрд в 2019 году
Европа 03:45
Хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Арабские страны 03:24
Конгресс США предложил еще один запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки С-400
США 03:09
В Саудовской Аравии зафиксировали экстремальную жару до 50 градусов в тени
Арабские страны 02:51
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Командорских островов
В мире 02:23