Япония разместит патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов - СМИ

14 июня 2019 07:05 (UTC+04:00)

Япония разместит на острове Исигаки – ближайшем к спорным с Китаем островам Сенкаку – новейший патрульный корабль с двумя вертолетами на борту, сообщила газета "Санкэй" в пятницу со ссылкой на правительственные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новый патрульный корабль водоизмещением 6500 тонн и длиной 150 метров способен разместить на своем борту два вертолета. Корабль поступит в распоряжение службы безопасности на море, которая в Японии выполняет также и функции пограничной службы, в 2021 году.

Фоном для подобного решения стал, в том числе, и тот факт, что китайские крупногабаритные суда появляются в районе спорных островов каждый день уже 63 дня подряд. До сих пор их заход в этот район происходил раз в несколько дней. За счет удаленности островов от основной территории Японии у службы безопасности на море зачастую не хватает ресурсов для патрулирования: ближайшая опорная точка находится на острове Исигаки, удаленном от островов Сенкаку на 170 километров.

Как сообщает издание, у японской службы безопасности на море всего 67 судов водоизмещением более 1000 тонн, у Китая – 145. Правительство намерено укрепить службу безопасности на море Японии за счет дополнительного оснащения ее к 2022 году четырьмя сверхсовременными патрульными кораблями с вертолетами на борту, еще четырьмя крупногабаритными патрульными судами, шестью реактивными самолетами. В этом году будет спущен на воду 6500-тонный патрульный корабль "Рэймэй" с вертолетами на борту.

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