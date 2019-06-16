Взрыв газа произошел в жилом доме на западе Мексики

16 июня 2019 01:40 (UTC+04:00)

Три человека погибли и более 20 пострадали в субботу при взрыве газа в жилом доме в городе Тепатитлан в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщило в своем Twitter региональное представительство Красного Креста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, жертвами взрыва и пожара в центре Тепатитлана стали три человека, - говорится в записи. - Еще 21 человек получил травмы". Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика выслала на родину 76 кубинцев
Другие страны 15 июня 04:18
В Мексике десятки мигрантов сбежали из центра помощи
Другие страны 14 июня 23:58
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Другие страны 14 июня 23:24
Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
Энергетика 14 июня 07:25
США могут вернуть в Мексику около 50 тыс. мигрантов
США 13 июня 05:17
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
США 12 июня 16:50
Лента новостей
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
США 02:28
Великобритания направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты своих судов
Европа 02:10
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
Другие страны 01:50
В России произошло крупное ДТП
Россия 01:22
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
В мире 00:55
В Турции произошло ДТП: есть погибшие и раненые
Турция 00:38
Беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:17
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58