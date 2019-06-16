Взрыв газа произошел в жилом доме на западе Мексики

Три человека погибли и более 20 пострадали в субботу при взрыве газа в жилом доме в городе Тепатитлан в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщило в своем Twitter региональное представительство Красного Креста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, жертвами взрыва и пожара в центре Тепатитлана стали три человека, - говорится в записи. - Еще 21 человек получил травмы". Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

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