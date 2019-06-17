В Германии заявили, что сопоставляют данные США об инцидентах в Оманском заливе со своими

17 июня 2019 12:07 (UTC+04:00)

Власти Германии сопоставляют сведения, предоставленные американской и британской разведками по инцидентам в Оманском заливе, с собственной информацией. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран - членов ЕС, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы знаем сведения американской и британской разведок, мы сравниваем их с нашей информацией", - сказал он. "Мы по-прежнему собираем данные и будем обмениваться ими с нашими партнерами", - отметил Маас. "В таких вопросах необходима тщательность", - добавил министр.

Маас призвал "все стороны в регионе внести свой вклад в деэскалацию". "Все говорят "мы не хотим войны", но никто в действительности для этого ничего не делает. Так не пойдет", - указал германский министр. "Пришло время для дипломатии", - считает Маас.

Со своей стороны глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн напомнил о том, что в 2003 году США на основании неверной информации спецслужб вторглись в Ирак. Он призвал провести независимое расследование инцидентов в Оманском заливе. "Я думаю, что главная задача глав МИД - избежать войны. Это мы сегодня должны делать", - сказал Ассельборн.

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