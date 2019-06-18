В Китае призвали не связывать визит Си Цзиньпина в КНДР и встречу с Трампом

Увязывать государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею и планируемую встречу китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Осаке не стоит, у Пекина и Пхеньяна есть своя двусторонняя повестка, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Некоторые считают, что Китай может использовать этот визит (в КНДР – ред.) в качестве рычага давления на США, но я бы хотел подчеркнуть, что лучше воздержаться от домыслов", - сказал дипломат.

Он отметил, что Китай и КНДР - соседи, которые длительное время сохраняют дружественные отношения и традицию обменов на высоком уровне, "мы надеемся, что общественность сформирует четкое представление о предстоящем визите и о нашей решительной приверженности дальнейшему развитию дружественных отношений с Пхеньяном, а также воздержится от попыток провести неверные и неоправданные связи".

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит, приуроченный к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран, станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею.

Ожидается, что на полях предстоящего саммита G20 в Осаке китайский лидер проведет встречу с президентом США для обсуждения торговых противоречий и путей их устранения.

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