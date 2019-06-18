Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон

Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к обсуждениям продления договора СНВ-3, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон изданию Washington Free Beacon.

Болтон отметил желание США включить Китай, на данный момент не ограниченный действием договоров, в переговоры о контроле над вооружениями, на фоне неуклонно возрастающего риска распространения оружия массового уничтожения в современном мире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Теперь Китай говорит: "У нас так мало ядерного оружия, было бы несправедливо включать нас (в договор)". Если бы я представлял китайскую сторону, я бы сказал то же самое", - заявил Болтон.

"Таким образом, они остаются за пределами соглашений, контролирующих вооружения, и могут бесконечно наращивать (потенциал). Необходимо найти действующую модель, в рамках трехстороннего соглашения или же рассмотреть возможность вовлечения других ядерных держав", - добавил он.

Болтон подчеркнул необходимость учитывать многополярность современного мира и угрозу дальнейшего распространения ядерного оружия: "Если вы хотите достичь контроля над вооружением, нельзя делать это в устаревшем стиле времен Холодной войны. Вы должны видеть мир таким, какой он есть сейчас, а не тот, в котором контроль над вооружением был столь важной частью отношений США и СССР".

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

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