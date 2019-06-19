Кандидаты в британские премьеры ведут переговоры об объединении сил

Команды кандидатов на посты лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра страны Рори Стюарта и Майкла Гоува начали переговоры об объединении сил для противостояния фавориту избирательной кампании Борису Джонсону, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы ведем переговоры об объединении сил, потому что ясно, что Борис выходит в последний тур. И теперь возникает вопрос, кто именно обладает наилучшими возможностями, чтобы сидеть на сцене и говорить с Джонсоном и чтобы задавать контрольные вопросы, которые надлежит задать, и у кого есть видение Британии, которое может вдохновить людей и привлечь молодых людей в политику", - сказал кандидат.

Стюарт, занимающий в нынешнем правительстве должность министра по вопросам международного развития, является единственным из кандидатов в премьеры, который выражает открытую поддержку тому соглашению по условиям Brexit, которое уходящий премьер-министр Тереза Мэй подписала в прошлом году с властями ЕС и которое затем трижды отверг британский парламент.

Гоув, находящийся на посту министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, выступает за заключение новой сделки с Брюсселем.

Отвечая на вопрос о том, как он собирается преодолеть эти противоречия во время переговоров, Стюарт сказал, что им с Гоувом нужно "сесть и прийти к общей позиции" и "пойти на компромиссы".

По итогам состоявшегося во вторник второго тура выборов внутри парламентской фракции тори уверенную победу, как и ожидалось, одержал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, заручившийся поддержкой 126 из 313 депутатов Палаты общин, входящих в эту фракцию. Второе место занял нынешний глава британского МИД Джереми Хант с 46 голосами поддержки, третье - Гоув (41 голос), четвертое - Стюарт (37) и пятое - глава МВД королевства Саджид Джавид (33). Все они прошли в следующий тур, а единственным выбывшим из борьбы кандидатом оказался экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (30 голосов).

В среду в Великобритании пройдет третий тур, который также отсеет одного кандидата в премьеры.

24 мая Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с должности лидера консерваторов, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. 7 июня она официально известила об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до его избрания, то есть до последней декады июля, Мэй останется премьер-министром и будет исполнять роль технического лидера своей партии.

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