Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой

20 июня 2019 05:16 (UTC+04:00)

Мексиканский сенат в среду большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Со 114 голосами "за", четырьмя – "против" и тремя воздержавшимися утверждается соглашение T-MEC и шесть параллельных соглашений", - говорится в сообщении сената.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.

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