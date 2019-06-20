Новая Зеландия потратит 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения

Власти Новой Зеландии потратят около 136 миллионов долларов на выкуп запрещенного полуавтоматического оружия у населения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание New Zealand Herald.

После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.

Сообщается, что в бюджете Новой Зеландии предусмотрены 190 миллионов новозеландских долларов (124,7 миллиона долларов США) для выкупа этого оружия и еще 18 миллионов новозеландских долларов (11,8 миллиона долларов США) для разработки схемы их сбора.

В заявлении министров отмечается, что граждане, владеющие полуавтоматическим оружием, должны сдать его до 20 декабря 2019 года.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.

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