Председатель КНР завершил визит в Северную Корею

21 июня 2019 11:20 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил в пятницу государственный визит в КНДР и покинул эту страну, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Он призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приверженности принципу мирного диалога.

Поездка председателя КНР в КНДР была приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

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