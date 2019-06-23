Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике

Пять человек погибли и шестеро получили ранения при нападении неизвестных преступников на бар в муниципалитете Гуадалупе в штате Сакатекас. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Какой-либо информации о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

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