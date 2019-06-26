Абэ во время саммита G20 встретится с лидерами России, США и Китая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время предстоящего в Осаке саммита Группы двадцати проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил в среду источник в японском МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У премьера Абэ на вечер 27 июня запланирована встреча с председателем Си Цзиньпином, 28 июня в первой половине дня он встретится с президентом Трампом. Также будет встреча с президентом Путиным, ее точная дата и время согласовываются", - сказал он.

Кроме того, у Абэ запланированы отдельные встречи с главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.

Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены премьер-министры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, президенты Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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