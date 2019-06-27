Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

27 июня 2019 15:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет американского лидера приземлился в аэропорту Итами в северной части города, который обычно используется для внутренних авиарейсов. Все остальные главы государств прибыли или прибудут в международный аэропорт Кансай, который расположен на насыпном острове в Осакском заливе недалеко от места проведения саммита.

В Осаке Трамп проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника российского лидера, Юрия Ушакова. переговоры пройдут 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа.

Также у американского президента запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на ней, как ожидается, будет приковано к текущим разногласиям между Китаем и США, связанным с торговлей и пошлинами на товары. Кроме того, Трамп в Осаке встретится с премьер-министром Японии Синздо Абэ.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

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