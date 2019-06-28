Трамп ожидает, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной

28 июня 2019 12:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп ожидает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке будет продуктивной, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, она будет продуктивной", - заявил Трамп о предстоящих переговорах с председателем КНР.
В пятницу в Японии начался двухдневный саммит G20. Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться на его полях 29 июня и обсудить торговые вопросы. Ранее Трамп не исключал, что в ходе встречи стороны заключат соглашение по торговле.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.

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