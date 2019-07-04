Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Понтифик в свою очередь преподнес Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт (разновидность гравюры - прим. ТАСС) с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

На медали шестого года понтификата воспроизведена цитата "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне" из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

Рассказывая о гравюре, Папа Римский отметил, что преподносит ее в качестве подарка Путину, чтобы тот "не забыл Рим". "И чтобы вы не забыли Рим - это вам графика XVIII века", - сказал он. Путин пообещал, что найдет ей самое достойное место.

В завершение аудиенции Путин представил Папе Римскому членов официальной российской делегации, в которую вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минздрава Вероника Скворцова и посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Все они получили от Папы Римского небольшие памятные подарки. Затем глава российского государства провел отдельную встречу с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролиной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.