Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон посоветовал освобожденному из КНДР австралийскому студенту Алеку Сигли не возвращаться в Северную Корею, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На его месте я бы остался в Японии или вернулся в Австралию, - отметил глава ведомства. - Это лучше, чем возвращаться в КНДР. Не думаю, что он Сигли вновь приедет в Северную Корею. Произошедшее с ним могло закончиться совсем иначе".

Ранее агентство Kyodo сообщило, что после непродолжительной остановки в Пекине Алек Сигли переехал в Японию. По прибытии в аэропорт Ханэда Сигли отказался комментировать события прошедшей недели, сказав, что хочет вернуться к обычной жизни. Австралиец также поблагодарил шведского дипломата Кента Хештедта, способствовавшего его отъезду из КНДР.

В конце июня появились информация о том, что Сигли пропал на территории КНДР - по сообщениям его друзей молодой человек несколько дней не выходил на связь и не заходил на свои страницы в социальных сетях. Как отмечал телеканал SBS, 29-летний житель Перта выехал в Пхеньян в прошлом году для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена. Помимо этого, он возглавляет туристическое агентство, которое организует образовательные туры в КНДР. Об освобождении Сигли при посредничестве шведских властей объявил в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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