Белый дом не стал приглашать Facebook и Twitter на встречу по соцсетям

8 июля 2019 14:38 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила компании Facebook и Twitter в Белый дом на встречу 11 июля, посвященную необходимости выработки новых правил поведения в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующее решение американских властей было ожидаемым для Facebook и Twitter. В компаниях полагают, что дискуссия вокруг предпринимаемых соцсетями мер по удалению вредоносной информации вряд ли получится конструктивной, поскольку на этой встрече будут присутствовать в основном приверженцы правых консервативных политических взглядов, не раз выражавшие недовольство политикой Facebook и Twitter по блокировке постов, направленных на разжигание расовой ненависти.

Белый дом пока не уточнял, кто конкретно примет участие в мероприятии. Ранее администрация отмечала, что намерена собрать "лидеров в сфере цифрового информационного пространства для обстоятельной беседы о возможностях и проблемах современной интернет-среды".

Сотрудниками Facebook в течение первого квартала 2018 года было удалено 837 млн сообщений с навязчивой рекламой, 3,4 млн постов, касавшихся насилия, 21 млн, содержащих откровенные видеозаписи и снимки, 1,9 млн с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 млн, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

В мае текущего года Facebook заблокировала учетные записи ряда общественных деятелей и журналистов, которые выступали в поддержку конспирологических теорий, допускали антисемитские высказывания, имели связи с крайне правыми политическими силами или организациями радикального толка. В том числе доступ был закрыт к учетной записи журналиста Алекса Джонса, которого обвиняли в разжигании ненависти к мигрантам.

Трамп не раз заявлял, что Facebook и Twitter, а также поисковая система Google подавляют голоса консервативной аудитории, скрывают позитивную информацию о ситуации в США в период его президентства, подтасовывают результаты поиска новостей о нем.

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