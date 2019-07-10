В парламенте Шри-Ланки предложили выразить недоверие правительству из-за терактов

10 июля 2019 16:51 (UTC+04:00)

Коммунистическая партия Шри-Ланки "Джаната Вимукти Перамуна" в среду вынесла на обсуждение в парламенте возможность вотума недоверия премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, правительству и кабинету министров в связи с действиями властей во время серии терактов 21 апреля, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению партии, руководство Шри-Ланки не смогло принять эффективных мер по контролю над ситуацией с терактами, несмотря на наличие оперативной и достоверной информации о случившемся. Бездействие правительственных структур предлагается приравнять к преступной халатности.

Наиболее представленная в парламенте "Объединенная национальная партия", возглавляемая премьер-министром, заявила, что выступает против предложения о вотуме и будет препятствовать его принятию.

21 апреля в день празднования Пасхи католиками и протестантами на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых.

Новости по теме
Генсек ООН осудил теракты в Тунисе
В мире 27 июня 22:27
На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов
Другие страны 8 июня 19:31
На азербайджанском рынке появятся различные сорта цейлонского чая
Бизнес 24 мая 11:28
На Шри-Ланке идентифицировали всех смертников, совершивших серию терактов
Другие страны 23 мая 07:11
Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
В мире 22 мая 16:31
На Шри-Ланке задержали 89 человек по подозрению в причастности к взрывам
В мире 20 мая 15:09
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
В мире 17 мая 13:12
Командующий ВС Шри-Ланки выступил против военной базы США на острове
В мире 13 мая 13:07
В Шри-Ланки заблокировали доступ к соцсетям
Другие страны 13 мая 07:02