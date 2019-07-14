В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

14 июля 2019 08:37 (UTC+04:00)

У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе сноркелистов, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу, сообщает The Sun, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Джейк решил, что манта узнала его и поверила, что он может ей помочь.

По словам морского биолога Монти Холла, который в это время находился на борту лодки, манта не двигалась, пока Джейк несколько раз нырял, пытаясь снять крючок. Поскольку в его распоряжении была лишь маска, задача оказалась довольно сложной. Но одна из попыток увенчалась успехом. Если бы крючок не убрали, Веснушка могла заразиться чем-либо, ослепнуть и даже умереть.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019
Другие страны 11 июля 06:51
Австралийский студент был выдворен из КНДР за шпионаж
Другие страны 6 июля 14:23
В Австралии авиарейс задержали из-за черепахи на взлетной полосе
Другие страны 5 июля 15:29
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 5 июля 11:31
Премьер Австралии подтвердил освобождение в КНДР австралийского студента
Другие страны 4 июля 09:17
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к югу от Австралии
Другие страны 3 июля 01:27
Лента новостей
Apple представила конкурента «Игры престолов»
В мире 09:27
В Турции еще один человек погиб от потребления контрафактного алкоголя
Турция 09:01
В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение (Обновлено)
США 08:48
Власти китайской провинции Хайнань продвигают развитие честной конкуренции
Китай 08:17
Курс, приведший Азербайджан к независимости, был заложен Гейдаром Алиевым - академик
Политика 08:00
Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале возросло до 43
Другие страны 07:00
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Европа 06:36
В Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду
Арабские страны 06:12
В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
В мире 05:43