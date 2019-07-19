Сеул не признает обвинений Токио в нарушении международного права

Южная Корея не признает обвинений со стороны Японии в нарушении международного права. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель главы Управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Хён Чон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обвинения Японии в нарушении Южной Кореей международного права не соответствуют действительности", - подчеркнул Ким Хён Чон в связи с заявлением главы японского МИД Таро Коно о "действиях Южной Кореи, противоречащим международным нормам". Он отметил, что Сеул намерен уважать постановление Верховного суда Республики Корея о компенсациях для жертв принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны.

В своем выступлении Ким Хён Чон также прокомментировал введенные Токио экспортные ограничения, назвав их "противоречащими принципам Всемирной торговой организации и заявлениям, озвученным на саммите G20 в Осаке". При этом чиновник указал, что "южнокорейская сторона готова к обсуждению любых конструктивных предложений для урегулирования проблемы принудительной эксплуатации корейских рабочих".

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран. Между тем южнокорейская сторона отказалась от созыва международной арбитражной коллегии, в связи с чем в пятницу глава МИД Японии Таро Коно вручил ноту протеста послу Республики Корея в Японии Нам Гван Пхо.

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