Marvel представила новую фазу киновселенной

Студия Marvel Studios анонсировала даты премьер сразу нескольких фильмов, которые выйдут в 2020-м и 2021 году. Объявление было приурочено к международному фестивалю Comic-Con International, проходящему в Сан-Диего, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Студия планирует начать показ фильма "Черная вдова" (Black Widow) 1 мая 2020 года. В этой картине снимается Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Наташи Романофф. В актерский состав также включены Дэвид Харбор (Алексей - Красный Страж), Флоренс Пью (Елена), О. Т. Фагбенли (Мэйсон) и Рэйчел Вайс (Мелина).

Marvel Studios снимет продолжение франшизы "Блэйд" (Blade, 1998). Главную роль исполнит Махершала Али. Сроки выхода нового "Блэйда" пока не уточняются.

Поклонникам франшизы "Тор" (Thor, 2011, 2013) обещано очередное продолжение под названием "Любовь и Гром", которое появится в кинотеатрах 5 ноября 2021 года. В фильме появятся Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.

Режиссер "Доктора Стрэнджа" (Doctor Strange, 2016) Скотт Дерриксон снимет продолжение боевика. На главную роль приглашен Бенедикт Камбербэтч. Вместе с ним в картине снимется актриса Элизабет Олсен, знакомая по франшизе "Мстители". Эта премьера намечена на 7 мая 2021 года.

Актер Том Хиддлстон снова сыграет Локи, однако в данном случае это будет самостоятельный проект под названием "Локи" (Loki). Он будет представлен на новом видеосервисе потокового вещания Disney+ весной 2021 года. 6 ноября 2020 года в кинотеатрах стартует показ картины "Вечные" (The Eternals), в которой заняты Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек и Ма Дон-сок. Режиссером ленты является китаянка Хлоя Чжао, одна из работ которой "Наездник" (The Rider, 2017) собрала в мировом прокате $2,4 млн.

Как обращает внимание телеканал CNBC, The Walt Disney Company приобрела Marvel Studios за $4 млрд в 2009 году. За минувшие 10 лет студия выпустила 23 кинопроекта, собравшие в прокате более $18,2 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.