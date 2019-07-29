В Генштабе рассказали о совместной с Турцией борьбе с боевиками в Сирии

29 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

Россия и Турция принимают меры по выявлению и точечному уничтожению в Сирии огневых средств боевиков, их техники и складов с боеприпасами, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Во взаимодействии с турецкими коллегами мы принимаем меры по выявлению и точечному уничтожению огневых средств террористов, их техники, вооружения и складов с боеприпасами", - сказал он.

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