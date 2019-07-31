Главы Минобороны Южной Кореи и США встретятся в Сеуле 9 августа

31 июля 2019 13:15 (UTC+04:00)

Министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду проведет переговоры с новым главой оборонного ведомства США Марком Эспером 9 августа в Сеуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в ходе встречи стороны обсудят "вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, условия для передачи от Вашингтона Сеулу оперативного контроля над южнокорейскими войсками в военное время, а также планы двустороннего военного сотрудничества США и Республики Корея".

Ожидается, что Эспер посетит Южную Корею в рамках турне по странам Восточной Азии, которое запланировано на начало августа. Марк Эспер вступил в должность министра обороны США 24 июля.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.

В мае стало известно, что Сеул и Вашингтон планируют провести в августе военные учения "Тонмэн 19-2" ("Альянс"), чтобы оценить возможности южнокорейского командования осуществлять оперативный контроль над своими войсками в военное время.

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