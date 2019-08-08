Партию кокаина стоимостью $2 млн выбросило на берег в Новой Зеландии

8 августа 2019 07:33 (UTC+04:00)

Партия кокаина стоимостью около $2 млн была выброшена штормом на пляж на северо-западном побережье Новой Зеландии. Об этом в четверг сообщает издание New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полиция прибыла на пляж Бетелс бич к западу от Окленда после получения сигнала от отдыхавших на пляже людей, которые и обнаружили пакеты с белым порошком во время прогулки. "Прибыв на место, полицейские обнаружили сетку с 19 пакетами. Анализ показал, что в пакетах был кокаин. Приблизительная стоимость найденной партии - около 3 млн новозеландских долларов ($1,92 млн) ", - отметил детектив-инспектор Колин Парментер.

По данным полиции, сетка с упаковками, содержащими наркотики, продолжительное время пробыла на дне океана. Для тщательного осмотра пляжа и прилегающей территории мобилизованы дополнительные патрули и отряды пограничной службы.

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