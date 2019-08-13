Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

13 августа 2019 01:45 (UTC+04:00)

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.

Обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" - 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

Ряд аргентинских банков ранее опустили курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако затем национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.

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