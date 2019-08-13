В Гонконге заявили, что город перестал быть безопасным местом

13 августа 2019 09:24 (UTC+04:00)

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов, которые в понедельник парализовали работу аэропорта, толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшую неделю события изменили общество Гонконга, оно стало небезопасным, нестабильным, насилие и попустительство толкают Гонконг туда, откуда нет дороги назад, и делают его опасным местом", - заявил Лэм журналистам.

Она подчеркнула, что крупномасштабные преднамеренные подрывные действия и движение за отказ от сотрудничества уже расползлись по всему району. "Вчерашний парализованный аэропорт, блокирование трансморского туннеля, нападения на полицейские участки, метание бутылок с зажигательной смесью и дымовых шашек ввергли Гонконг в пучину хаоса", - сказал Лэм. Она добавила, что эти незаконные действия под лозунгами свободы и справедливости подрывают верховенство права в Гонконге.

Глава администрации вновь призвала отложить в сторону разногласия, "посмотреть на минуту на этот город и задаться вопросом: хватит ли жестокости толкнуть его в пропасть и разбить вдребезги?"
"Боюсь, что прежде открытый, свободный, инклюзивный, экономически стабильный Гонконг болен, и для его восстановления понадобится очень много времени", - сказала Лэм.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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