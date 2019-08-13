Песков: Встреча лидеров России, Ирана и Турции состоится

13 августа 2019 14:38 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу лидеров России, Ирана и Турции, которая состоится в Анкаре в сентябре этого года, но уточнил, что пока рано говорить о том, произойдет ли это синхронно с финализацией работы по созданию конституционного комитета Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пока работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию конституционного комитета. Пока я точно не могу точно сказать, будет ли эта финализация синхронизирована со сроками проведения встречи в Анкаре, которую мы подтверждаем.

И сейчас подготовка к встрече ведется", - сказал Песков журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российская авиакомпания откроет прямой рейс в Узбекистан
Бизнес 14:45
АО «Черномортранснефть» проведет реконструкцию нефтепровода Грозный – Баку
Энергетика 14:17
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Иран 13:58
Российский завод модернизирует медное производство в Узбекистане
Бизнес 12:37
В Иране считают, что задержанный в Гибралтаре танкер скоро могут освободить
Другие страны 12:16
Казахстан начал экспорт бензина после снятия запрета
Энергетика 11:49
Лента новостей
Пакистанский министр призвал жителей индийского Пенджаба отказаться от службы в Кашмире
Другие страны 15:40
Группа заключенных впервые в истории совершила хадж в Саудовской Аравии
Арабские страны 15:31
Депутат: Радикальная оппозиция распространяет клеветническую информацию и про азербайджанскую полицию
Политика 15:31
Оппозиционные силы созывают 18 августа новую крупную демонстрацию в Гонконге
Другие страны 15:31
В ООН призвали власти Гонконга проявлять сдержанность в отношении демонстрантов
Другие страны 15:26
Австралийская полиция подтвердила, что в ходе нападения в центре Сиднея убита женщина
Другие страны 15:15
Завершилась раздача малоимущим семьям праздничных паев со стороны Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 15:15
Минобороны Дании подключилось к тушению пожаров в Гренландии
Другие страны 15:09
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена российским орденом Дружбы
Политика 15:06