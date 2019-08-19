В ДР Конго зафиксировали новый случай распространения вируса Эбола

Первый случай заболевания, вызванного вирусом Эбола, выявлен в городе Валикале в Демократической республике Конго (ДРК). Об этом со ссылкой на заявление правительства ДР Конго сообщило агентство Reuters. По словам официальных властей, данный город в находится под контролем местной милиции. Валикале расположен в 200 километрах от крупнейшего года в этой части ДР Конго - Гома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ВОЗ, за минувшие 12 месяцев в ДРК было зарегистрировано более 2,8 тыс. подтвержденных случаев заражения болезнью, вызываемой вирусом Эбола, более 1,9 тыс. человек умерли. Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.