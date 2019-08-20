В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, пока неизвестно, сколько человек захвачено в заложники, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Сообщается, что движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано. По предварительным данным, захватчик автобуса представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя автобуса остановить транспортное средство и угрожает залить автобус бензином.

Как сообщает издание, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек - трех женщин и мужчину. На данный момент не известно, сколько человек остаются в автобусе. Представители правоохранительных органов, включая военную полицию ведут переговоры с мужчиной, мотивы которого пока неизвестны. На место прибыл спецназ.

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