МИД КНР подтвердил факт задержания сотрудника британского консульства

21 августа 2019 13:51 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Китая подтвердило в среду, что сотрудник британского консульства в Гонконге был задержан в городе Шэньчжэнь. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, власти задержали британца за нарушение закона. Подробности не приводятся. Днем ранее Гэн Шуан сказал, что МИД не располагает информацией о предполагаемом задержании.

Во вторник Великобритания выразила обеспокоенность в связи с поступившей информацией о задержании сотрудника ее консульства, возвращавшегося из Шэньчжэня (южная китайская провинция Гуандун). По данным новостного сайта HK01, речь идет о 28-летнем Саймоне Чэне, который не вышел на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в соседний Шэньчжэнь. С тех пор он не выходил на связь, хотя планировал вернуться в тот же день, сообщила изданию подруга Чэна. Она выражала опасение, что он мог быть задержан китайскими органами на контрольно-пропускном пункте.

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