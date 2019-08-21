Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве главы Суверенного совета Судана

Возглавлявший Военный совет Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан вступил в среду в должность главы управляющего Суверенного совета страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он принес присягу перед главой Верховного суда Судана Наамат Абдаллой, которая во вторник была назначена на эту должность.

Другие представители совета, которому предстоит управлять государством в переходный период, согласно регламенту, принесли присягу перед аль-Бурханом. С запуском Суверенного совета переходный Военный совет будет упразднен.

В состав Суверенного совета вошли пять представителей армии и шесть гражданских лиц, причем 11-я фигура была определена на компромиссной основе. Создание этого управляющего органа предусмотрено конституционной декларацией, подписанной армией и оппозицией 17 августа. В течение первого периода переходного периода совет будет возглавлять военный, затем управляющие полномочия перейдут к гражданскому представителю.

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