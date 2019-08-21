Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel из-за конфликта Sony и Disney

Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источников портала, это означает, что глава киностудии Marvel (принадлежит Disney) Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием супергероя, а сам персонаж больше не появится в киновселенной Marvel.

По данным Deadline, между студиями произошел конфликт из-за того, что Disney настаивала на сделке, предполагающей 50%-ное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката. В свою очередь Sony хотела сохранить условия, при которых Disney получает лишь 5% от сборов фильма за первый день и весь доход от продажи мерчендайза.

При этом, по данным источников Variety, компании все еще могут прийти к соглашению, однако на данный момент переговоры не ведутся.

Позднее Sony прокомментировала ситуацию, возложив ответственность на Disney. Согласно официальному заявлению студии, которое цитирует Variety, Disney не позволила Файги продолжить работу в качестве продюсера фильмов о Человеке-пауке. Sony выразила надежду, что ситуация изменится в будущем. Студия также пояснила, что на данный момент у Файги много новых задач, которые на него возложила Disney, из-за чего у него нет времени "для работы над проектами, которыми они Disney не владеют".

"Человек-паук: Вдали от дома" - последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более $1 млрд. Права на использование персонажа в кино принадлежат Sony, однако в 2015 году Marvel Studios договорилась об использовании Человека-паука в своих фильмах. В картинах киновселенной Marvel роль исполнил Том Холланд.

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