В Индии задержали более 90 протестующих против сноса храма известного поэта

Полиция Нью-Дели в среду вечером задержала свыше 90 человек за участие в массовых протестах против сноса храма Равидаса – знаменитого индийского поэта, мистика и религиозного реформатора 16 века, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подобное оскорбление в адрес неприкасаемых недопустимо. Этот вопрос имеет эмоциональную составляющую. Голос выходцев из низких каст должен быть услышан", - прокомментировала лидер ведущей политической партии страны "Индийский национальный конгресс" Прянка Ганди.

Снос храма в южном предместье индийской столицы Туглакабаде санкционировал 10 августа Верховный суд республики, однако многие политические партии высказались против такого шага. Они указали на то, что святыня представляет собой огромную ценность для последователей Равидасы далитов – неприкасаемых, выходцев из низких каст – в защиту которых и выступал реформатор.

Как информирует телеканал, узнав о намерении властей снести храм Равидасы, тысячи далитов прибыли в Нью-Дели из штатов Пенджаб, Раджастан, Харьяна и Уттар-Прадеш, и провели марш в защиту святыни. Их акция спровоцировала многокилометровые пробки в ряде районов города. Вслед за этим они попытались попасть в Туглакабад, на подступах к которому и прошли столкновения с полицией.

Согласно последним данным, в результате беспорядков пострадали несколько десятков человек, 15 из которых – сотрудники правоохранительных органов.

Индийское общество традиционно делится на четыре варны (сословия): брахманы (ученые люди, жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (торговцы, ремесленники, земледельцы) и шудры (слуги, наемные рабочие). Каждая из них делится на многочисленные касты. В самом низу этой социальной лестницы находятся неприкасаемые или далиты – люди, которым по рождению предписано выполнять самую грязную работу. Кастовые предрассудки остаются одной из главных проблем индийского общества, несмотря на то, что многие политики в стране публично отрицают ее существование.

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