В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме

Два ребенка погибли, еще десять доставлены в больницу в результате пищевого отравления в детском доме в индийском городе Матхура. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу агентство ANI.

"Очень жаль, что 12 детей заболели из-за пищевого отравления, в результате которого двое погибли. Погибшим детям было от шести месяцев до двух лет", - заявил агентству окружной магистрат Сарвагья Рам Мишра.

Он отметил, что, по словам врачей, шесть детей уже идут на поправку.

"Мы добьемся того, чтобы к виновным людям применили жесткие меры после проведения надлежащего расследования в течение 24 часов", - добавил Мишра.

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