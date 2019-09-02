Власти Ирландии готовы рассмотреть любые предложения Великобритании по границе

2 сентября 2019 16:33 (UTC+04:00)

Ирландия не может быть удовлетворена обещаниями Великобритании по пограничному режиму после Brexit, однако готова выслушать любые предложения британского правительства по этому вопросу. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я спокоен, еще есть время до 31 октября, и мы рассмотрим любые предложения, которые выдвинет британское правительство", - приводит агентство Reuters слова Варадкара. Он добавил, что в настоящий момент прорабатывается его встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

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