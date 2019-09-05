Путин рассказал, что предлагал Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, но США заявили, что сами планируют произвести аналоги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин рассказал, что во время последней встречи с американскими партнерами в Осаке "ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет"

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва готова говорить о том, "как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок".

"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - резюмировал президент России.

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