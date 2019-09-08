Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет

Власти КНДР и Республики Корея могут создать экономическое объединение наподобие Евросоюза уже в ближайшие 10-15 лет. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для национального объединения потребуется много времени - Север по сути своей значительно отличается [от Южной Кореи], к тому же существует неоднозначная ситуация [во взаимоотношениях КНДР] с Китаем и США. Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию, - рассказал Мун Чжон Ин, прибывший на Международный цивилизационный форум "Тайхэ". - Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна. КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Его появление возможно уже в ближайшие 10-15 лет".

По словам советника президента, для объединения корейской нации в первую очередь следует создать надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов на высшем уровне, а также форматы межпарламентских и межминистерских обменов между Пхеньяном и Сеулом.

"Как заявил наш президент [Мун Чжэ Ин], к 2045 году, в 100-ю годовщину независимости Кореи (после аннексии и японской оккупации, длившейся с 1910 года - прим. ТАСС] необходимо, чтобы Корейский полуостров объединился - это заявление носит знаковый характер. Для того, чтобы воплотить в жизнь понятие "объединение", подразумевающее существование одного народа и единого государства, потребуется время", - уточнил он. Эксперт отметил, что ключевым остается вопрос статуса КНДР.

"Существует идея по формированию так называемой Корейской федерации, в которой будут сосуществовать две правительственные системы и два строя - капиталистический с социалистический. Такая форма государственности Сеул не устраивает", - подчеркнул Мун Чжон Ин.

Он пояснил, что на первоначальном этапе объединения с Севером южнокорейские власти намерены сохранить "существование одного народа в двух государствах", две политические системы и два независимых правительства, а также параллельно наращивать сотрудничество, стимулировать свободную циркуляцию потока людей и товаров между КНДР и Республикой Корея, путем экономической интеграции обеспечить обоюдное развитие по аналогии с ЕС, и уже затем постепенно объединить две страны "по-настоящему".

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