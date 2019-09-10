Цена нефти Brent превысила $63

10 сентября 2019 07:08 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% и составила $63,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $63 за баррель 1 августа 2019 года.

В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

По прогнозам экспертов, смена министра нефти Саудовской Аравии закрепит договоренности ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Это позволит стабилизировать цены на нефть.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Всего по ней страны - участницы соглашения должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

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