СМИ: президент Индонезии намерен реформировать правительство

12 сентября 2019 07:52 (UTC+04:00)

Президент Индонезии Джоко Видодо, который был переизбран в апреле на второй срок, намерен провести реформу кабинета министров с целью снижения бюрократического аппарата, мешающего привлечению в страну иностранных инвестиций. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times со ссылкой на источники в администрации президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, одним из таких шагов может стать появление нового министерства инвестиций, куда войдут существующие отдельно сейчас торговли и промышленности. На пост руководителя рассматривается глава МИД Ретно Марсуди, имеющий большой опыт внешнеэкономической деятельности. Как пишет издание, на смену в министерство иностранных дел может быть назначен посол Индонезии в США Махэндра Сирегар.

По данным газеты, на состоявшемся несколько дней назад заседании правительства Видодо выразил крайнее недовольство ситуаций, связанной с переносом промышленных предприятий из Китая в другие страны. По его словам, с июня по август по крайней мере 33 крупных иностранных компаний из-за торговой войны КНР и США решили выбрать новые рынки для своих производств. Большинство перенесли во Вьетнам, а также Индию, Камбоджу, Малайзию, Мексику, Сербию, Таиланд. "Чтобы открыть завод во Вьетнаме, нужно около двух месяцев, а в Индонезии - около года", - заявил президент.

Одной из главных экономических задач во время нового срока Видодо обозначил снижение внешнеторгового дефицита, который в прошлом году превысил $31 млрд.

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