Мнучин: Франция не может выделить Ирану кредит на $15 млрд без одобрения США

13 сентября 2019 02:08 (UTC+04:00)

Франция понимает, что не может выделить Ирану кредитную линию на $15 млрд для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе без соответствующего одобрения со стороны США. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления на Иран. Франция понимает, что не может выделить Ирану кредитную линию в размере $15 млрд без нашего согласия", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости провести встречу между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани. Он предложил позволить Ирану реализовывать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, рассматривалась возможность разрешить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около $15 млрд.

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