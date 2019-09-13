В Японии ожидают визит Николая Патрушева на следующей неделе

13 сентября 2019 03:10 (UTC+04:00)

Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Японию ожидается на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 17 сентября Патрушев в Токио может встретиться с новым руководителем Совета национальной безопасности Японии, которым стал Сигэру Китамура. Ранее Китамура возглавлял управление разведки и исследований при кабинете министров страны. По данным телеканала, стороны обсудят вопросы безопасности, включая вопрос размещения в Японии американских противоракетных комплексов Aegis Ashore.

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