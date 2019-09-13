Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним

13 сентября 2019 03:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
"Не думаю, что израильтяне шпионят за нами. Мне в это было бы действительно сложно поверить", - сказал Трамп журналистам. "Все возможно", - добавил он, вновь повторив, что не верит в подобное, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание Politico в четверг со ссылкой на осведомленные источники в администрации, обнаруженные в 2017 году в Вашингтоне прослушивающие устройства, вероятнее всего, принадлежали Израилю.
Издание сообщает, что расследование шло около двух лет и по его итогам "правительство США пришло к выводу, что, вероятнее всего, за установкой устройств прослушки сотовых телефонов, которые были обнаружены около Белого дома и в других чувствительных местах Вашингтона, стоит Израиль".
Газета ссылается на данные трех бывших высокопоставленных представителей администрации, в том числе представителей разведсообщества. По их словам, в результате проведенного ФБР и другими ведомствами анализа "было выявлено, что ответственность лежит на израильтянах".
Посольство Израиля отрицает причастность к инциденту.

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